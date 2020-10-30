شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: التنظيم السرى أول من ابتدع التصفية الداخلية..وداعش تسير على نهجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الانشقاقات التى تضرب جماعة الإخوان الإرهابية ليست بجديدة على التنظيم، لافتا إلى أن تاريخ هذا الخلاف يعود إلى تأسيس الجماعة والخلاف القديم بين التنظيم السرى للجماعة ومكتب الإرشاد.

Advertisements

وأضاف نوح، فى لقاء له عبر برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا: "الإخوان طول عمرها جماعتين مش جماعة واحدة"، مشددا: "على الأجيال الجديدة بالجماعة أن يعلموا جيدا أن هذا ليس من عندى، إنما من كتب الإخوان أنفسهم، هذا الكلام كتبه أحمد عادل كمال، وحسن دوح، وفريد عبد الخالق، ومحمد مهدى عاكف، وآخرون".

وأوضح نوح أن التنظيم السرى هو أول من ابتدع التصفية الداخلية، لافتا إلى أن هذا النهج اتبعته فيما بعد الجماعات التكفيرية الناشئة حديثا ومنها داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات، مشيرا إلى أن البداية كانت حادث اغتيال "الأخ" سيد فايز بتخطيط من مسئول التنظيم السرى عبد الرحمن السندى.