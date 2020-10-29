أمن زاكورة يوقف أربعيني يشتبه في تورطه في التهريب الدولي للمخدرات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاكورة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشاط شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بأحد الدواوير التابعة لمنطقة “المحاميد” غرب مدينة زاكورة، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية للتهريب الدولي للمخدرات تم إجهاضها أمس الأربعاء من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية، التي تمكنت من حجز 970 كيلوغراما من مخدر الشيرا مكونة من 36 رزمة بمنطقة “تاكونيت” الصحراوية التي تقع على بعد 95 كيلومترا جنوب مدينة زاكورة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي بعد أنم تم تحديد هوياتهم.