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خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 47 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، يوم الخميس، عن تسجيل 47637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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وارتفعت حصيلة الوفيات في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 36020، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1 مليون و282769 حالة إصابة.

في سياق متصل، أفادت الوزارة بأن المصابين بـCovid-19 واصلوا التدفق إلى المستشفيات، التي تستضيف الآن 21183، حيث تم توثيق دخول 976 مصابا جديدا منذ يوم الأربعاء.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسة، بحسب “رويترز”، إلى أن عدد المصابين الذين يخضعون للعناية المركزة بلغ 3156 شخصا.

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