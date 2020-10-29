محكمة واشنطن تصدر امر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي

أصدرت المحكمة الاتحادية في واشنطن أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية سعد الجبري. وارسلت المحكمة طلب الاستدعاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومؤسسته الخيرية مسك للمثول امامها في قضية سعد الجبري بالواتساب. وكان الجبري قد طالب محكمة بواشنطن بإقرار تعويضات من ولي العهد السعودي ومقربين منه لتدبيرهم محاولة لقتله وتستند الدعوى القضائية المقدمة من قبل الجبري على مستندات تؤكد بان بن سلمان أرسل فريقاً الى كندا لتنفيذ قتل خارج القانون ضده ، كما تستند الى علم مسؤولين اميركيين كبار بتفاصيل محاولة اغتيال الجبري من قبل بن سلمان ، واشارت الدعوى القضائية الى ان بن سلمان تعقب الجبري في كندا واميركا لاغتياله والحصول على ملفات بالغة الاهمية.

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