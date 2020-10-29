مقتل شخص بهجوم مسلح شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل شخص بهجوم مسلح شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه شخص يعمل مصدرا للقوات الامنية، ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد ما اسفر عن مقتله في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
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