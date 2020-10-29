حادث مروع بالديوانية يسفر عن مصرع واصابة ستة والدفاع المدني يتدخل 'صور'

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن مصرع واصابة ستة اشخاص بحادث مروري مروع في الديوانية، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني لاخراج الجثث.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني هرعت قبل قليل في محافظة الديوانية بعد تلقي نداء استغاثة يشير بحدوث تصادم بين عجلتين على طريق بغداد البصرة في منطقة الدغارة".
واضافت انه "على الفور باشرت الفرق اعمالها وانقذت مواطن على قيد الحياة وانتشلت 5 جثث من بين حطام العجلتين بعد ان استخدمت اجهزة القطع والفصل لإخراجهم ومن ثم نقلهم الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالتزامن مع نقل المصاب الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها"، مبينة ان "سبب الحادث هو السرعة الشديدة وقلة الانتباه".
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