إغلاق 49 منظمة ضمن تفكيك نظام الإخوان بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان المعزول في السودان، الخميس، إلغاء تسجيل 49 منظمة وعدد من الواجهات التابعة للحركة الإسلامية السياسية.

وأعلن عضو اللجنة وجدي صالح، خلال مؤتمر صحفي، إلغاء اتفاقية المقر لمنظمتي التعاون الإنساني والتنمية، والشباب العربي والأفريقي، وحذفهما من سجل المنظمات في السودان، وإحالة أصولهما لوزارة المالية.



واعتبر صالح هذه المنظمات مجرد واجهات لاستقطاب الدعم والتمويل لصالح نظام الإخوان الإرهابي، لذلك وجب تفكيكها.

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وصادرت اللجنة قطع أراضٍ سكنية وزراعية وأسهم بشركات من عناصر إخوانية لصالح وزارة المالية السودانية.

وتمت مصادرة شركة شريان الشمال التابعة للإخواني الحاج عطا المنان، بجانب أسهم من شركات الرويان وعابدين ورداح للتجارة، بعد أن ثبت أنها واجهات إخوانية.

وتأتي هذه القرارات امتدادا لنشاط لجنة تفكيك الإخوان الذي يتواصل لما يقارب العام، والذي ضرب العمق الاقتصادي والسياسي لهذه الجماعة الإرهابية.