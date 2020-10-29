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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر: الوضع الوبائي لكورونا تحت السيطرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر تحت السيطرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" أن هناك 10 لقاحات عالمية تحت التجارب والاختبارات السريرية لهذه اللقاحات ولا تزال تحتاج إلى بعض الوقت.
وشدد عوض وفق موقع فيتو على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى التوصل إلى لقاح فعال وآمن يحمي من الإصابة بالمرض.
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