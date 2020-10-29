أولى حفلات نادي السينما.. عرض فيلم "حائط البطولات" بأوبرا الإسكندرية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الكاتب محمد الباسوسي، غدا الجمعة، أولى حفلات الموسم الفني الجديد لنادي السينما، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
ويحيي الحفل الذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، ويتضمن عرضًا للفيلم الروائي "حائط البطولات" تأليف ابراهيم رشاد، وإخراج محمد راضي، بطولة الفنانين محمود ياسين وفاروق الفيشاوي وأحمد بدير.
ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوي، ويشارك فى الحفل نجم الأوبرا الفنان محمد الخولي، ويقدم باقة من أجمل الأغنيات الوطنية.
يذكر أن عودة وإدراج نادي السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا في الموسم الفنى ٢٠١٨ / ٢٠١٩، جاء بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وترسيخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.
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