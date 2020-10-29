"الشراء بالتقسيط".. موسم استثنائي لحلوى المولد في الإسكندرية – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت أسواق الحلوى بالإسكندرية، موسما استثنائيا في مبيعات المنتجات الخاصة بالمولد النبوي الشريف، إذ انتعشت حركة البيع في الساعات الأخيرة من يوم الاحتفال، اليوم الخميس، بالتزامن مع توقيت صرف رواتب الموظفين وبعض أصحاب المعاشات.

وقال أحمد محمود حسن، عضو مجلس إدارة شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن موسم المولد النبوي الشريف هذا العام سجل تراجعا كبيرا في حجم المبيعات بنسبة بلغت نحو 60% مقارنة بالموسم الماضي.

المدارس وصرف الرواتب أخرت توقيت الشراء

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن أسباب انخفاض المبيعات ترجع إلى زيادة الأعباء المادية على أغلب الأسر الذين أعطوا الأولوية لموسم عودة المدارس الذي انطلق الشهر الجاري وحملهم التزامات شراء المستلزمات والملابس ودفع المصروفات الدراسية، ما دفع البعض للانتظار حتى موعد صرف الرواتب الشهرية لشراء الحلوى كعادة متوارثة لا تنقطع بينهم.

مخاوف الإصابة بكورونا تساهم في تراجع الإقبال

وأشار إلى أن تراجع نسب المبيعات تزامنت أيضا مع التحذيرات من بدء الموجة الثانية لجائحة كورونا ما أدى إلى تخوف البعض من الشراء من بعض المحال، إلا أن فئات أخرى من الزبائن حافظوا على شراء كميات بسيطة من المتاجر التي اعتادوا التعامل معها منذ سنوات.

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البيع بالتقسيط وسيلة لتخفيف الأعباء

ولفت "محمود" إلى أن عدد من كبار المتاجر ومراكز التصنيع لجأوا إلى طريقة البيع بالتقسيط بالتنسيق مع بعض النقابات العمالية والمصانع لتخفيف العبء على العمال، حيث يتم منح كل فرد كمية بالكيلو جرام ويوزع ثمنها على عدة أشهر مقابل قيمة منخفضة يتم خصمها من الراتب الشهري.

أسعار الشعبي تبدأ من 35 جنيهًا.. والفئة الفاخرة قاربت 1500

وعن أسعار الحلوى قال محمد سعيد، مدير محل حلويات بمنطقة بحري، إن أسعار المنتجات الشعبية تبدأ من 35 جنيها حتى 55 جنيها للكيلو، فيما يتراوح سعر المنتج المخصوص الذي يحتوى على خامات من المكسرات المستوردة بين 100 إلى 500 جنيها العبوات وزن كيلو إلى 2 كيلو جرام.

وأشار إلى وجود بعض الفئات الفاخرة لعلامات تجارية معروفة يصل سعرها إلى 1500 جنيه للعبوة لاحتواءها على إكسسوارات من الصواني المعدنية والأطباق الخزف المصنعة من خامات عالية الثمن.

وقال علي حسن، مدير محل حلويات بمنطقة المنشية، إن سعر عروسة المولد تراوح بين 50 إلى300 جنيه لافتا إلى أن الإقبال على شرائها يكون من فئة الشباب الذين يفضلون إهدائها لأحبائهم خاصة المرتبطين في فترة الخطوبة.