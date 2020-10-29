البيت الأبيض يُبلغ الكونجرس عزمه بيع طائرات إف-35 إلى الإمارات

قال النائب الأمريكي إليوت إنجل إن البيت الأبيض أخطر الكونجرس بنيته المضي قدما في بيع طائرات (إف-35) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم، أن البيت الأبيض يعتزم بيع 50 طائرة من طراز (إف- 35) إلى الإمارات.
في إنهاء الصفقة قبل الثاني من ديسمبر المقبل، والذي تحتفل فيه الإمارات بعيدها الوطني.
وتأمل كل من الإمارات والولايات المتحدة
ومن المقرر أن تقوم لجنة العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين بمراجعة الصفقة قبل إتمامها بشكل رسمي.
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