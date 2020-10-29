المغرب يُسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4 آلاف و320 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 212 ألفا و38 حالة.
على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و73 ألفا و7 أشخاص منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي، مضيفة أنه تم تسجيل 66 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف و572 حالة، وشفاء 3 آلاف و320 حالة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 174 ألفا و911.
وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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