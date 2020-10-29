النمسا تُدين اعتداءات نيس الإرهابية وتُؤكد تضامنها مع الشعب الفرنسي

أعرب الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين عن إدانة بلاده بشدة للهجوم الإرهابي الشنيع فى مدينة نيس الفرنسية.



وقال فان دير بيلين- فى تصريحات، اليوم الخميس: "أؤكد تعاطفي وتضامنى الشديد مع عائلات الضحايا وأصدقائهم" مشيرًا إلى أن

أوروبا كلها متحدة تقف إلى جانب الشعب الفرنسي.



وكان ثلاثة أشخاص قد قتلوا طعنًا في هجوم إرهابي على كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوبي فرنسا.

