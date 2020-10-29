النمسا تُدين اعتداءات نيس الإرهابية وتُؤكد تضامنها مع الشعب الفرنسي

أعرب الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين عن إدانة بلاده بشدة للهجوم الإرهابي الشنيع فى مدينة نيس الفرنسية.
أوروبا كلها متحدة تقف إلى جانب الشعب الفرنسي.
وقال فان دير بيلين- فى تصريحات، اليوم الخميس: "أؤكد تعاطفي وتضامنى الشديد مع عائلات الضحايا وأصدقائهم" مشيرًا إلى أن
وكان ثلاثة أشخاص قد قتلوا طعنًا في هجوم إرهابي على كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوبي فرنسا.
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