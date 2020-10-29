لبنان يُسجل 1933 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 77778 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري

الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 610 حالات.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي

أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14875 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.