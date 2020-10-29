الصادق المهدي يصاب بكورونا.. معلومات لا تعرفها

أعلنت أسرة السياسي السوداني، الصادق المهدي، أنه أصيب بفيروس كورونا ويتلقى العلاج حاليًا، ما آثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان: "تعرض الحبيب الإمام لشعور بالإعياء، وأجرى له مساء أمس فحص كورونا، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية، وبحمد الله فإنه الآن يتلقى العلاجات".

كورونا في السودان

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان، 13765 حالة وبلغ إجمالي الوفيات 837 وفق البيانات الرسمية.

ميلاد المهدي

واسمه الحقيقي الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي، ولد 25 ديسمبر 1935.

وترأس الصادق المهدي رئيس حكومة السودان فترتي (1966 -1967 و1986 – 1989) سياسي

ومفكر سوداني وإمام الأنصار ورئيس حزب الأمة.

ولد بالعباسية بأم درمان، جده الأكبر هو محمد أحمد المهدي القائد السوداني الذي أسس الدعوة والثورة المهدية في السودان.

وجده المباشر عبدالرحمن المهدي ووالده السيد الصديق المهدي ووالدته هي السيدة رحمة عبدالله جاد الله ابنه ناظر الكواهلة عبدالله جادالله وحرمه هي نوير بنت محمد وولده عبدالله.

بسبب السيول والفيضانات.. مشاهير الوطن العربي يساندون شعب السودان

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء

الحياة العملية

عمل موظفا بوزارة المالية في 1957م.

وفي نوفمبر 1958 استقال عن الوظيفة لأن انقلاب 17 نوفمبر كان بداية لعهد يرفضه.

Advertisements

عمل بعد ذلك مديرا للقسم الزراعي بدائرة المهدي، وعضوا بمجلس الإدارة.

كما كان رئيسا لاتحاد منتجي القطن بالسودان.

انخرط في صفوف المعارضة وبعد ذلك دخل المعترك السياسي الذي جعل همه لخدمة قضية الديمقراطية والتنمية والتأصيل الإسلامي في السودان.

المناصب القيادية

رئيس الجبهة القومية المتحدة في الفترة من 1961- 1964م.

انتخب رئيسا لحزب الأمة نوفمبر 1964م.

انتخب رئيسا لوزراء السودان في الفترة من 25 يوليو 1966- مايو 1967م.

رئيس للجبهة الوطنية في الفترة من 1972- 1977م.

انتخب رئيسا لحزب الأمة القومي مارس 1986م.

انتخب رئيسا لوزراء السودان في الفترة من 1986- 1989م.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة للبعثة المصرية في السودان

«النحاس» اعتبر قطع يده أرحم من انفصال السودان عن مصر