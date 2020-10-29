كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 15 دقيقة آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 9:57 مساءً هجوم نيس أظهرت لقطات لحظة اقتحام الشرطة الفرنسية كنيسة نوتردام في نيس حيث قتل مهاجم مسلح بسكين ثلاثة أشخاص. ورصدت الكاميرات عناصر الشرطة تدخل الكنيسة قبل سماع أصوات طلقات نارية. Advertisements وحسب وسائل الإعلام فإن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي أصيب بجروح وتم نقله إلى المستشفى. وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لحظة اطلاق النار أثناء اقتحام الشرطة الفرنسية كنيسة في نيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.