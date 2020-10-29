وزير الخارجية الفرنسي يوجه رسالة إلى العالم الإسلامي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 8 دقائق

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” ان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وجه رسالة الى العالم الإسلامي، أكد فيها أن فرنسا “بلد التسامح وليست موطن الازدراء والرفض”.

وقال لودريان خلال مناقشة ميزانية وزارته اليوم الخميس: “لا تسمعوا صوت أولئك الذين يسعون لتأجيج الريبة. يجب ألا نحصر أنفسنا ضمن تجاوزات أقلية من المتلاعبين”.

وأضاف: “الدين والثقافة الإسلامية جزءان من تاريخنا الفرنسي والأوروبي، ونحن نحترمهما”، لافتا إلى أن “المسلمين ينتمون بصفة مطلقة لمجتمعنا الوطني”.