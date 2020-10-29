بايدن: اقتصادنا في حفرة عميقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 5 دقائق

حذر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، في بيان، من تعرض الاقتصاد الأمريكي لانكماش اقتصادي هو الأسوأ منذ 70 عاما، مؤكدا “نحن في حفرة عميقة والنمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري لم يقترب مما يكفي لمساعدة عشرات الملايين من الأسر الأمريكية العاملة والشركات الصغيرة على التعافي”.

وأضاف بايدن أن الاقتصاد الأمريكي مازال يتجه إلى تسجيل أسوأ انكماش له منذ 70 عاما خلال العام الجاري.

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وقال بايدن إن “نجاح إدارة بايدن-هاريس (في إشارة إليه وإلى نائبته كامالا هاريس) لن يقاس فقط بأداء سوق الأسهم ولا معدل نمو إجمالي الناتج المحلي وإنما بالأمن الاقتصادي لأسرنا من الطبقة العاملة”.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت، اليوم، نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 33.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع إعادة فتح الاقتصاد في أعقاب فترة الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الاقتصاد مازال أقل من مستواه قبل تفشي الجائحة.