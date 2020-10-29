منفذ هجوم نيس… تونسي جاء إلى أوروبا قبل أسابيع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 8:00 مساءً

بعد هجوم نيس، الذي راح ضحيته ثلاثة قتلى، قالت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس، ان منفذ الاعتداء، هو مهاجر تونسي يبلغ 21 عاما وجاء إلى فرنسا من إيطاليا التي وصل إليها قبل أسابيع قليلة. وقد اطلقت الشرطة عليه النار في كتفه، وتم نقله إلى المستشفى.

ووفقا لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي، “ظل يكرر ‘الله أكبر’ أثناء علاجه طبيا، حسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

ولا يعرف حتى الآن إذا كان المهاجر التونسي معروفا لدى الشرطة وأجهزة الاستخبارات الفرنسية.

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والمنفذ يدعى إبراهيم عوساوي، ووصل في نهاية ايلول الى جزيرة لامبيدوسا الايطالية حيث وضعته السلطات في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يطلق سراحه مع أمر بالانسحاب من الأراضي الايطالية.

وكان المهاجم الذي أُصيب بجروح عندما تدخلت الشرطة ونُقل إلى المستشفى، اقتحم الكنيسة حاملاً سكينا وقتل ثلاثة أشخاص.

وحصل الاعتداء في أحد الأحياء التجارية الأكثر حيوية في وسط هذه المدينة الواقعة في منطقة كوت دازور.

وتوفي اثنان من الضحايا في كنيسة نوتردام في قلب المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما توفي الثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها، بحسب مصدر في الشرطة.