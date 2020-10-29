- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 8:00 مساءً
هجوم نيس
بعد هجوم نيس، الذي راح ضحيته ثلاثة قتلى، قالت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس، ان منفذ الاعتداء، هو مهاجر تونسي يبلغ 21 عاما وجاء إلى فرنسا من إيطاليا التي وصل إليها قبل أسابيع قليلة. وقد اطلقت الشرطة عليه النار في كتفه، وتم نقله إلى المستشفى.
ووفقا لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي، “ظل يكرر ‘الله أكبر’ أثناء علاجه طبيا، حسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.
ولا يعرف حتى الآن إذا كان المهاجر التونسي معروفا لدى الشرطة وأجهزة الاستخبارات الفرنسية.
والمنفذ يدعى إبراهيم عوساوي، ووصل في نهاية ايلول الى جزيرة لامبيدوسا الايطالية حيث وضعته السلطات في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يطلق سراحه مع أمر بالانسحاب من الأراضي الايطالية.
وكان المهاجم الذي أُصيب بجروح عندما تدخلت الشرطة ونُقل إلى المستشفى، اقتحم الكنيسة حاملاً سكينا وقتل ثلاثة أشخاص.
وحصل الاعتداء في أحد الأحياء التجارية الأكثر حيوية في وسط هذه المدينة الواقعة في منطقة كوت دازور.
وتوفي اثنان من الضحايا في كنيسة نوتردام في قلب المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما توفي الثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها، بحسب مصدر في الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر منفذ هجوم نيس… تونسي جاء إلى أوروبا قبل أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.