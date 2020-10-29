إسبانيا تمدد حالة الطوارئ إلى مايو وسط إغلاق عدة مناطق

الخميس 29 أكتوبر 2020

وافق البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ الحالية حتى التاسع من مايو، رغم مقاومة أحزاب المعارضة، حيث تحاول البلاد احتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.



ووافق 194 نائبا على اقتراح الحكومة الاشتراكية بينما عارضه 53 نائبا. بينما امتنع 99 نائبا، بما في ذلك بعض أعضاء حزب الشعب المحافظ المعارض الرئيسي، عن التصويت.

وخلال المناقشة التي سبقت التصويت، حذر وزير الصحة سلفادور إيا من "شهور صعبة للغاية" قادمة ودعا إلى "العمل الموحد من أجل مصلحة الجميع".

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ورفض زعيم حزب الشعب بابلو كاسادو تمديد الإغلاق لستة أشهر. وطالب يوم الاثنين بألا تستمر حالة الطوارئ أكثر من ثمانية أسابيع حتى منتصف ديسمبر في محاولة "لإنقاذ عيد الميلاد".

وتأتي المناقشة في أعقاب إعلان حكومة الأقلية حالة الطوارئ لمدة أسبوعين يوم الأحد الماضي، لوضع الأساس القانوني اللازم لفرض قيود أكثر صرامة.

وبحسب الدستور، فإن أي تمديد إضافي بعد الأسبوعين يحتاج إلى موافقة برلمانية.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 14ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.