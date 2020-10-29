الرئاسة الجزائرية: فحوصات تبون بألمانيا لا تدعو للقلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الرئاسة الجزائرية عن معلومات جديدة بخصوص الوضع الصحي لرئيس البلاد، وأكدت أن وضعه لا يدعو للقلق.
وأورد بيان عن رئاسة الجمهورية الجزائرية تابعت ”الخليج 365” تفاصيله أنه "بعد خضوع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق تفاؤله بنتائج الفحوصات الطبية".
وأوضح البيان أن الرئيس تبون تلقى العلاج المناسب وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.
ورجحت وسائل إعلام ألمانية إصابة الرئيس الجزائري بفيروس كورونا نتيجة عدوى من مقربين منه في الرئاسة.
ونقل الأربعاء الرئيس الجزائري إلى ألمانيا يوما واحدا فقط بعد دخوله مستشفى "عين النعجة" العسكري بالعاصمة.
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