شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تطلق أول مناظرة بين مرشحيها فى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول مناظرة من نوعها بين مرشحى التنسيقية فى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب، حيث أدارت المناظرة الإعلامية نشوى الشريف، مرشحة التنسيقية، وشارك فيها كل من طارق الخولى، ومارسيل سمير، بهدف استعراض وجهات النظر المختلفة بين مرشحى التنسيقية.

وقالت الإعلامية نشوى الشريف، فى بداية تقديمها للمناظرة، إن هناك أعضاء داخل التنسيقية لديهم وجهات نظر مختلفة بشكل كبير، وأن الآراء قد تختلف داخل التنسيقية ولكن الهدف الرئيسى هو خدمة الوطن.

واستعرض طارق الخولى، فى مداخلته رأيه بشأن الموازنة العامة من واقع خبرته فى مجلس النواب خلال الدورة السابقة، حيث أشار إلى أن الموازنة الأخيرة التى تم إقرارها من البرلمان بلغت 2.2 تريليون جنيه وهى أكبر موازنة فى تاريخ مصر، والحكومة تستهدف زيادتها لـ 20 تريليون جنيه.

وأوضح أنه من خلال تجربته فى البرلمان تبين أن مناقشة الموازنة العامة تبدأ من اللجان الفرعية، وأنه سبق أن تم تقليص موازنات بعض الوزارات أثناء مناقشتها داخل لجان مجلس النواب.