عبرت المملكة المغربية عن إدانتها للهجوم الذي وقع بمدينة نيس (فرنسا)، اليوم الخميس. وأورد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قبل قليل، عن تضامن المملكة وتعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يدين الهجوم الذي تعرضت له فرنسا ويعرب عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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