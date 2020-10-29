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منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 29 أكتوبر 2020

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس بفرنسا الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

 

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وأكدت المنظمة موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع، داعية إلى تجنب الممارسات التي تؤدي للكراهية والعنف.

 

وقدمت المنظمة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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