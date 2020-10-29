شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس بفرنسا الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

Advertisements وأكدت المنظمة موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع، داعية إلى تجنب الممارسات التي تؤدي للكراهية والعنف. وقدمت المنظمة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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