شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استمرار استهداف مليشيات الحوثي المناطق المدنية والمدنيين في السعودية والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 ادانت دولة الكويت واستنكرت ،استمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيا الحوثي بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان وفقا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها يعدان انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتهديداً سافراً لأمن المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق وتقويضا لاستقرار المنطقة". Advertisements واضاف البيان "ان ذلك ‏الأمر يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل ‏مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديدها مباشرا للأمن والسلم الدوليين". وجدد المصدر ،تضامن دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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