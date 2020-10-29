شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن .

Advertisements وبموجب الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز ،عبر الاتصال المرئي ، سيتم توزيع 12,000 حقيبة شتوية تحتوي على:(جاكيتات، وبطانيات، وكنزات بأحجام مختلفة) يستفيد منها 72,000 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات البيضاء، الجوف، مأرب، صنعاء، شبوة، تعز.

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