شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يدين بشدة اعتداء نيس والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة الاعتداء المقيت" الذي وقع الخميس في نيس في جنوب شرق فرنسا وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من نيويورك.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي يومي إن غوتيريش "يجدد التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة فرنسا" في هذه المحنة.

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