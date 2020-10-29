شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات مرتبطة بإيران على عدة أفراد وكيانات، بعضهم يتمركزون في الصين.

Advertisements وذلك في أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.