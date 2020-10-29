شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مصادرة أسلحة إيرانية في بحر العرب كانت في طريقها للحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مسؤولون في واشنطن إنه تم مصادرة أسلحة إيرانية في بحر العرب كانت في طريقها للحوثيين ، مؤكدة أن الأسلحة أرسلها الحرس الثوري للحوثيين، وإن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.

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