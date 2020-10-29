شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى يحذر من الفراغ السياسي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، وذلك تجنبًا لأي فراغ سياسي في البلاد.
جاء ذلك في خطاب وجهه المشري إلى السراج ونشر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة نسخة منه على صفحته بموقع «فيسبوك»، لافتاً النظر إلى أن المطالبة جاءت في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستقضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.
وأعلن السراج في 16 سبتمبر الماضي، رغبته بتسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر، ودعا لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأعلى يحذر من الفراغ السياسي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.