شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى يحذر من الفراغ السياسي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، وذلك تجنبًا لأي فراغ سياسي في البلاد.

جاء ذلك في خطاب وجهه المشري إلى السراج ونشر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة نسخة منه على صفحته بموقع «فيسبوك»، لافتاً النظر إلى أن المطالبة جاءت في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستقضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.

وأعلن السراج في 16 سبتمبر الماضي، رغبته بتسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر، ودعا لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة.