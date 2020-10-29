شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توافق على تسليم اليابان مهربي "غصن" والان نبدء بالتفاصيل

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تسليم اليابان رجلين من ولاية ماساتشوستس تتهمها السلطات اليابانية بالمساعدة في تهريب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من البلاد خلال انتظاره المحاكمة في مخالفات مالية. وكشف محامو العسكري السابق بالقوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور وابنه بيتر عن قرار الوزارة في وثيقة قضائية بمحكمة بوسطن الاتحادية وذلك في الوقت الذي يسعون فيه لتأجيل التسليم المتوقع أن يُنفذ في وقت لاحق اليوم الخميس.

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