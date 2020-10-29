بوتين: لن يكون هناك إغلاق لاحتواء فيروس كورونا في روسيا

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس انه لن يكون هناك اغلاق وطني رغم الارتفاع الكبير في الإصابات بكورونا في روسيا في الاسابيع الماضية.

وقال بوتين خلال منتدى استثمارات عبر دائرة الفيديو المغلقة "نعلم تماماً كيف يجب أن نتصرف ولهذا السبب لن نتخذ تدابير تفرض قيوداً وإغلاقاً وطنياً يتسبب في تعطيل الاقتصاد والنشاطات التجارية".