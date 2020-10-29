"نصرة الدين".. قطر تناقض نفسها مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

كشفت وسائل إعلام غربية نفاق قطر في قضية الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

"نصرة الرسول".. غطاء تركيا وقطر والإرهابيين للمتاجرة بالدين



بينما تدعو قنواتها لمقاطعة المنتجات الفرنسية تحت مزاعم "نصرة الدين" تقدم في الوقت ذاته طلبا إلى باريس عبر منظمة "قطر الخيرية" التابعة للدوحة، للتكفل بضحايا الإرهاب والمتضررين من المظاهرات المرتبطة بمقتل صامويل باتي، مدرس التاريخ.



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قطر في فرنسا.. تصنع الإرهاب وتداوي جرحاه ولا تدين مرتكبيه



قطر التي تصور نفسها صديقة لفرنسا والغرب وتبث عبر أئمتها التطرف ضد أوروبا تحرم العمال الأجانب من حقوقهم البسيطة وتصرف ملايين الدولارات لخدمة أجندة الإخوان.

بدوره، قال موقع "لا فرانس أتيتود" إن "قطر لا تعرف على أي جانب تريد أن ترقص"، ففي الوقت الذي تحاول أن تصور نفسها صديقة لفرنسا والحضارة الغربية بشراء عقارات وتعزيز التبادل التجاري، تبث عبر أئمتها وعلى رأسهم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي الذي تأويه، خطابا متطرفا وعنيفا ضد الغرب وأوروبا.