تفاصيل جديدة في جريمة ذبح إرهابي لحارس سجن بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور مدته 36 ثانية، يوثق ذبح إرهابي معتقل بأحد سجون العاصمة المغربية، لأحد الحُراس.

وبحسب التسجيل المصور المستخرج من إحدى كاميرات المراقبة في ممر السجن، فإن الضحية الذي يدعى لحبيب الهراس، كان يهم بفتح باب الزنزانة التي يقبع بها المُعتقل، إلا أن هذا الأخير كان يُخفي بين ملابسه أداة حادة لم يتبين نوعها.



ويظهر التسجيل أيضاً أنه عندما كان الحارس مُنشغلاً بفتح الباب، قام المعتقل وهو زعيم خلية إرهابية، بمُهاجمته في رقبته بالأداة الحادة، ليُسقطه أرضاً ثُم يدخله الزنزانة ويُغلقها بإحكام مُستكملاً جريمته الشنعاء.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى الثُلاثاء الماضي، حيث كشف بيان للوكيل العام للملك (النائب العام)، بمحكمة الاستئناف بالرباط، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، فإن "الموظف الضحية الذي يدعى الحبيب الهراس، فارق الحياة مُباشرة بعد نقله إلى المُستشفى في حالة خطيرة".

وقال البيان إنه "بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قام أحد السجناء بالسجن المحلي تيفلت 2 باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يتواجد بها وعرّضه للضرب والجرح بأداة حديدية".

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وأضاف: "على إثر ذلك تدخلت فرقة التدخل السريع لتخليص الموظف المذكور وتم نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما أصاب 3 موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص الموظف منه".

ولفت البيان إلى أن "مُرتكب هذا الجُرم هو الشخص الذي تم اعتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي بمدينة تمارة ضواحي العاصمة الرباط، وكان يتزعم خلية إرهابية كشفت التحريات الأولية أنها كانت تستهدف شخصيات عامة وعسكرية، ومقرات الأمن والدرك في المغرب".

ولفت المصدر إلى أن "النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في الموضوع لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك".

وخلال عملية المُداهمة، التي تم القبض عليه خلالها، ضبط أفراد المكتب المركزي للأبحاث القضائية لدى هذا الشخص مجموعة من المُعدات والمواد والعينات الكيميائية التي يُشتبه في عزم أفراد الخلية المذكورة استعمالها في عمليات إرهابية والتي تم إخضاعها لفحوص علمية وتقنية.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أعلن سابقا عن تفكيك خلية إرهابية بمدن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، وأسفر عن توقيف 5 متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.