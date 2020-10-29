محرقة الحوثيين بصنعاء.. 100 قتيل وجريح بمعارك وغارات للتحالف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة 100 من عناصر مليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء، وذلك خلال معارك وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت عدة هجمات انتحارية نفذتها مليشيا الحوثي بجبهة نهم، في مسعى منها لتحقيق أي تقدم ورفع معنويات أتباعها المنهارة، لكنها لم تحصد سوى خسائر بشرية فادحة.



وأكدت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365"، أن رقعة المعارك توسعت بشكل واسع على امتداد جبهات نهم والأطراف الغربية لمحافظة مأرب النفطية، بعد التصدي لكافة محاولات التسلل الحوثية.

وأشارت المصادر، إلى أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، دكت مجاميع حوثية بـ17 غارة جوية، استهدفت أرتال ودورية عسكرية وحققت إصابات مباشرة.

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وفي محافظة الجوف، تمكنت قوات الجيش اليمني، من تأمين مواقع "الأضلع، الشهلا، و النزلتين"، بعد دحر مليشيات الحوثية من تلك المواقع الاستراتيجية و تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكر الجيش اليمني، أن عدد من جثث المليشيا الحوثية لازالت متناثرة في التلال وصحاري محافظة الجوف.

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت في وقت سابق، الخميس، انتصارات نوعية في محافظتي الجوف وصعدة، بعد معارك انتهت بأسر عدد من الحوثيين بينهم قيادي ميداني، واغتنام 5 دوريات عسكرية بكامل عتادها.

وتكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية، خسائر فادحة في محافظتي الجوف ومأرب، وهو جعلها تلجأ لتكثيف هجماتها الإرهابية على الأراضي السعودية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المصنوعة إيرانيا.