واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، بعضهم يتمركزون في الصين،

ويمثل ذلك أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية.

والإثنين، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، الذي يعاني من أزمات عدة.

وتهدف عقوبات واشنطن الجديدة إلى زيادة الضغط على قطاعات إيرانية لعبت دورا رئيسيا في أنشطة إرهابية.

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وبموجب العقوبات، سيتم تجميد الأصول والأرباح من الأصول المحتملة لهؤلاء الأشخاص بالولايات المتحدة، وسيتم منع المواطنين والشركات الأمريكية من التجارة المباشرة وغير المباشرة معهم.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي بين ست دول مع إيران في مايو/ أيار 2018، وفرضت منذ ذلك الحين عقوبات صارمة على مختلف القطاعات العسكرية والسياسية والاقتصادية في طهران.

وامتد نطاق هذه العقوبات الأمريكية حتى إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والمؤسسات التابعة له.