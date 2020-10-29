نتنياهو عن صفقة "إف-35" للإمارات: نواجه جميعا تهديدا مشتركا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على تقارير حول عزم واشنطن بيع طائرات "إف-35" للإمارات، قائلا: "نحن جميعا نواجه تهديداً مشتركاً".

تعليق نتنياهو يأتي بعد حديث مصادر أمريكية عن إخطار البيت الأبيض الكونجرس بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى الإمارات، بحسب وكالة رويترز.



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية بيع طائرات إف-35 للإمارات تمضي قدما.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أكد لـ"الخليج 365" أن الإمارات تقدمت للحصول على طائرات إف 35 ، منذ سنوات، نافيا المزاعم التي تحدثت عن ارتباط الأمر بمعاهدة السلام مع تل أبيب.

وتعد مقاتلات "إف 35" درة التاج في سلاح الجو الأمريكي.