نتنياهو عن صفقة "إف-35" للإمارات: نواجه جميعا تهديدا مشتركا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على تقارير حول عزم واشنطن بيع طائرات "إف-35" للإمارات، قائلا: "نحن جميعا نواجه تهديداً مشتركاً".
تعليق نتنياهو يأتي بعد حديث مصادر أمريكية عن إخطار البيت الأبيض الكونجرس بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى الإمارات، بحسب وكالة رويترز.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية بيع طائرات إف-35 للإمارات تمضي قدما.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أكد لـ"الخليج 365" أن الإمارات تقدمت للحصول على طائرات إف 35 ، منذ سنوات، نافيا المزاعم التي تحدثت عن ارتباط الأمر بمعاهدة السلام مع تل أبيب.
وتعد مقاتلات "إف 35" درة التاج في سلاح الجو الأمريكي.
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