"كبار العلماء" السعودية تدين الهجوم على كنيسة نيس الفرنسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت هيئة كبار العلماء السعودية اليوم الخميس بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، الذي خلف قتلى وجرحى.
وأوضحت هيئة كبار العلماء السعودية في بيان اليوم الخميس أن "الإرهاب مدان أياً كان مصدره وتحت أي ذريعة"، مؤكدة "أن واجب العقلاء أن يتنادوا إلى ما يبث روح التسامح والتعاون البناء في العالم، التي تبنى على مفاهيم البر والإحسان والخير والكرامة الإنسانية، ونبذ الممارسات التي تؤدي إلى الكراهية والعنف والتطرف".
وأوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن "لإسلام بتعاليمه العظيمة يؤكد كل معاني الحماية للمدنيين، ويعظم حرمة الدم الإنساني" مستشهدة بما ورد فى القرآن الكريم في هذا الصدد، بعد مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة عدد آخر في الهجوم بالسكين صباح اليوم الخميس على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.
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