شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تعتزم بيع 50 طائرة "إف- 35" للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت مصادر أمريكية، إن البيت الأبيض أخطر الكونجرس بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى الإمارات، بحسب وكالة رويترز.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن عملية بيع طائرات إف-35 للإمارات تمضي قدما. Advertisements وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أكد لـ"العين الإخبارية"، أن الإمارات تقدمت للحصول على طائرات إف 35 ، منذ سنوات، نافيا المزاعم التي تحدثت عن ارتباط الأمر بمعاهدة السلام مع تل أبيب. وتعد مقاتلات "إف 35" درة التاج في سلاح الجو الأمريكي.

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