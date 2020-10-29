الأمم المتحدة تدعو لإشراك النساء بمفاوضات السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى إشراك النساء في مفاوضات السلام في اليمن واطلاق سراح المختطفات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية.



جاء ذلك في بيان صحفي مشترك، صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المبعوث الدولي إلى اليمن، عقب اجتماع عن بعد في الذكرى الـ20 لقرار مجلس الأمن رقم 1325، ضم أكثر من 50 ممثلاً ونحو 30 امرأة ممثلة عن المنظمات النسوية اليمنية.

وجددت الأمم المتحدة التزامهما بأجندة المرأة والسلام والأمن وبتعزيز مشاركة المرأة الفعلية وادخال النَّوع الاجتماعي في عملية بناء السلام، داعية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 وإدماجه في عملية السلام في اليمن.

ونقل البيان عن ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة للعراق واليمن، دينا زوربا، قولها إن وجود النساء على طاولات المفاوضات يعزز من مسؤلية إزاء التنفيذ.

وأشارت إلى أن المشاركة النسوية تجعل السلام أكثر شمولية للجميع لأنَّ الأخذ برأي النساء يجعل الاتفاقيات مشتملة على جميع وجهات النظر في المجتمع ويجعلها أكثر تأثيراً.

وشددت على "ضرورة استمرار المجتمع الدولي في حشد القوى من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في اليمن، لكنَّ الضرورة تستدعي استمرارنا في تأمين المنابر للنساء اليمنيات ليتمكنَّ من عرض وجهات نظرهن وآرائهن بشأن مشاركتهن في عملية بناء السلام، مبينة أن صياغة سلام شامل يتيح فرصة تحولية ويكون أكثر استدامة وديمومة في اليمن."

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في السياق ، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إيلاءه التركيز الكامل لتمثيل المرأة ومشاركتها الحقيقية في أي محادثات رسمية، مشددا على أهمية الأخذ بمنظور النَّوع الاجتماعي عند معالجة جميع القضايا التي تتعلق بالسياسات.

وذكر إنَّ "نشاط المرأة اليمنية وجهودها الدؤوبة والمبادرات المبذولة لإنهاء هذه الحرب كلها تعطينا الأمل وهي مصدر إلهام.

ودعا الى ضرورة تمثيل جميع اليمنيين وتضمين النساء في وفود الأطراف ومعالجة مخاوف النَّوع الاجتماعي في مداولاتهم.

ولفت إلى أن مكتبه حريص على الاستمرار في التفاعل مع الأطراف، ويعمل باستمرار على ايجاد الطرق التي يمكنها أن تجعل أطراف النَّزاع أكثر فعالية في الأخذ بوجهات نظر النساء والتزاماً في استشارتهن حتى في النقاشات القادمة في الاجتماعات الافتراضية.

وحسب البيان فأن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات التي ركّزت على آليات المساءلة المتعلّقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزات، وضمان تشكيل وفود متوازنة في عملية بناء السلام وفي اللجان (الفنية) ، والمشاركة الفعّالة للشباب، ووضع برامج سلام خاصة حول الرعاية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكد مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن التزامهما في تعزيز التعاون مع منظمات النساء اليمنيات والمجتمع المدني من أجل تفعيل المشاركة النسوية في عملية بناء السلام.