الحوثيون يحتفلون على الطريقة الإيرانية لتغطية خسائرهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت ميليشيات الحوثي أنصارها وموظفي الدولة بالحضور إلى ميدان السبعين وعدد من الساحات بمناطق سيطرتها للاحتفال على الطريقة الإيرانية بما يسمى المولد النبوي، في تظاهرة سياسية وطائفية تهدف إلى التغطية على خسائرها ورفع معنويات أتباعها والمغرر بهم.

وتمكنت الميليشيات من جمع أموال طائلة ومواد عينية كبيرة لمصلحة قياداتها من خلال حملات الجبايات الكبيرة طوال الأسابيع الماضية على التجار، وتبرعات القبائل اليمنية بقوة السلاح، فضلا عن إجبار التجار والمحلات على تعليق شارات وألوان وزينة خضراء.

وحشدت أنصارها وطلبة المدارس وموظفي الدولة بمناطق سيطرتها بميدان السبعين وعدد من الساحات بمناطق سيطرتها، واستخدمت كل الوسائل لإجبار المواطنين على الحضور والمشاركة في فعالياتها أمس.

وأنفق الانقلابيون أموالا كبيرة بالتزامن مع أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها المحافظة، في الوقت الذي تواصل فيه قطع مرتبات موظفي الدولة بجميع القطاعات، وسط تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفشي الفقر والجوع وسط اليمنيين.

ميدانيا، لقي قيادي ميداني في صفوف ميليشيات الحوثي مصرعه، خلال الساعات الماضية، على أيدي القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة بأن القيادي المدعو محمد يحيى الحملي، المكنى «أبوأحمد» لقي مصرعه أثناء مشاركته في قيادة محاولة تسلل انتهت بالفشل، ومصرع وجرح عدد من منفذيها وإجبار البقية على الفرار.

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وأضاف المصدر، أن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في وكر للميليشيات أثناء كسر محاولة التسلل، مما أسفر عن مصرع المدعو الحملي وعدد من مرافقيه.

والحملي من أبناء سنحان محافظة صنعاء، وهو صاحب الدور الأبرز في إنشاء معسكر تدريبي للميليشيات الحوثية في سنحان، وتحديدا في قريته حمل، ويعد من القيادات البارزة التي عملت في صفوف الميليشيات منذ حروب صعدة الست (بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين 2004-2009)، ويتولى شقيقه الأصغر المدعو هاشم منصب أركان حرب القوات الخاصة للميليشيات الحوثية.

وفي السياق أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني أن قوات الجيش تمكنت من أسر عنصر حوثي أفرج عنه منتصف الشهر الحالي في صفقة التبادل التي أفرج الجيش بموجبها عن 681 أسيرا حوثيا مقابل ما يزيد على 400 من قوات الجيش والتحالف في جبهة مأرب.

من جهة أخرى ألقت أجهزة الأمن اليمنية بمحافظة شبوة القبض على خلية حوثية زرعت عبوة ناسفة في أحد الطرق بمديرية بيحان. وأكد مصدر أمني أن الخلية خططت لاستهداف قيادات عسكرية، لكن العبوة انفجرت بسيارة مدنية وقتلت 4 من أسرة واحدة بعد انفجارها في سيارتهم.

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