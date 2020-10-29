شكرا لقرائتكم خبر أستراليا تلوّح بطرد السفير.. و18 سيدة يشكون قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصاعدت ردود الفعل الأسترالية على حادث تفتيش وتعرية عدد كبير من المسافرات في مطار الدوحة الدولي، وطالب خبير الشؤون الخارجية، دانيال فليتون، بطرد السفير القطري من سيدني واتخاذ خطوات تصعيدية خطيرة، فيما تتجه 18 سيدة أسترالية إلى التقدم بشكاوى دولية لملاحقة المسؤولين في المطار والخطوط القطرية.

وأكد فيلتون الذي يعد أحد أكثر صحفيي الشؤون الخارجية خبرة في أستراليا على أن شركة الطيران القطرية لن تكون موضع ترحيب بعد الآن في الأجواء الأسترالية، وأوضح أن إجراء طرد السفير القطري يمكن أن يكون أحد الخطوات الجادة، مشددا على أنه على الحكومة الأسترالية دعم ذلك الإجراء بإجراءات أخرى، وفقا لـ(العربية نت).

وأشار إلى أن الإجراءات التصعيدية قد تشمل المطالبة باستبعاد قطر من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، واصفا تبرير الدوحة لأسباب الواقعة المشينة، على أنها حدثت في إطار إجراءات ضرورية للكشف عن مرتكب ما سماها (الجريمة المروعة)، هو ببساطة (تبرير سخيف)، بحسب تعبيره.

وأضاف «ما نعرفه حتى الآن هو أن المسافرات تم إنزالهن من 10 طائرات مختلفة على الأقل في 2 أكتوبر الحالي بعد ركوبهن على متن رحلاتهن، ومازال مجهولا حتى الآن عدد أو جنسيات جميع الضحايا اللاتي تم فصلهن عن رفقاء سفرهن دون تفسير، بحسب ما قامت المسافرات بروايته، واللاتي أكدن أنه تم اصطحابهن من الطائرة إلى سيارة إسعاف تنتظر عبر مدرج الطائرات، وعندما دخلن أغلق باب سيارة الإسعاف، وصدر لهن أمر بخلع ملابسهن الداخلية، وتعرضن لفحص قسري لأجسادهن وأرحامهن بشكل د قيق، جاء ذلك بعد العثور على رضيعة في صندوق للقمامة في المطار مخبأة في كيس من البلاستيك ومغطاة بالقمامة».

من جهتها، أكدت صحيفة (جارديان البريطانية)، أن الأستراليات الـ18 يعتزمن اتخاذ إجراء قانوني، ويرى المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية نيك كوفمان، الذي يمثل إحداهن أن النتيجة الأفضل هي استخدام القنوات الدبلوماسية والتهديد بالتقاضي للحصول على تعويض مباشر من حكومة قطر.