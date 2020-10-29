دول الخليج تستنكر إطلاق الحوثي الطائرات المفخخة

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من جهتها عدت كل من الكويت والبحرين استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديدا سافرا لأمن المملكة وشعبها وتقويضا لاستقرار المنطقة، الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، عبر إطلاق طائرات مسيرة ومفخخة.من جهتها عدت كل من الكويت والبحرين استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديدا سافرا لأمن المملكة وشعبها وتقويضا لاستقرار المنطقة، الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها.

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