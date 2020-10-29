ضبط 4 أوكار تابعة لداعش في العراق

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وأفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي بأن الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش في قرى حميرة الصغرى، ووادي طريطيرة، ووادي أبوشحمة بمحافظة كركوك، تكللت بضبط أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية احتوت على مواد لوجستية، فضلا عن 40 عبوة وأحزمة ناسفة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت قوة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية أمس أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، بعملية أمنية في قرى ومناطق مختلفة من محافظة كركوك.وأفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي بأن الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش في قرى حميرة الصغرى، ووادي طريطيرة، ووادي أبوشحمة بمحافظة كركوك، تكللت بضبط أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية احتوت على مواد لوجستية، فضلا عن 40 عبوة وأحزمة ناسفة.

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