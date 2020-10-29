حملة سعودية لمكافحة العمى في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف لدى السودان نصر الدين مفرح. وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز نحو 2,500 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا. ويستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عدد من الولايات السودانية، حيث تأتي الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، في دعم العمل التطوعي. ويستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عدد من الولايات السودانية، حيث تأتي الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، في دعم العمل التطوعي.

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