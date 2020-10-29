شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الشر.. تقرير يكشف تمويل قطر لمواقع أخبارية للتحريض ضد الدول العربية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الإعلام القطرى، حملاته وأكاذيبه الممنهجة ضد الدول العربية لإثارة الزعزعة وبث الفتن والتحريض فى المنطقة من أجل أهداف خاصة لتنظيم الحمدين، وخدمة أجندته الخاصة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت بالفيديو تفاصيل عن دعم وتمويل قطر لموقع ميدل إيست أى فى لندن، واستخدامه فى ترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية والدول العربية الأخرى، وذلك لخدمة النظام القطرى، والترويج لأكاذيب الجماعات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى العمل الترويج المستمر لتنظيم الحمدين في قطر.

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وكشف التقرير تشكيل الذى يترأسون الموقع وعلاقته بقناة الجزيرة القطرية، والنظام الحاكم فى الدوحة، وهو مدير الموقع حاليا وهو جمال بسيسو الذى عمل مدير للتخطيط والموارد البشرية فى قناة الجزيرة القطرية، وجوناثان باول، واحد ضمن مديرى موقع ميدل إيست، وهو عمل مع قناة الجزيرة منذ 2009، ورئيس تحرير الموقع ديفيد هيرست، وهو ضيف دائم على القنوات الممولة من قطر.

وأوضح التقرير، كيف تتم عملية تمويل الموقع فى لندن من خلال الأسرة الحاكمة في قطر، وكيف يستخدمه النظام القطرى فى الترويج المستمر للإرهاب والأكاذيب ضد الدول العربية، واستخدامه أيضا فى الترويج المستمر للنظام القطرى، من خلال إعداد التقارير التى تخدم نظام الحمدين، والجماعات الإرهابية فى المنطقة.