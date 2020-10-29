أمين عام الأمم المتحدة يدين هجوم الطعن في مدينة نيس الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
أدان انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة هجوم الطعن القاتل الذي وقع في مدينة نيس الواقعة جنوب فرنسا اليوم الخميس.
وقال جوتيريش في بيان إن الهجوم "بشع"، وأعرب عن مواساته لأقارب الضحايا وأكد على تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الفرنسي والحكومة الفرنسية.
يشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، وقد رفعت فرنسا درجة التحذير من الإرهاب إلى الدرجة القصوى.
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