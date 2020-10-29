مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي بين السودان وجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

وقع وزير الدفاع السوداني يسن إبراهيم يسن، ونظيرته من جنوب السودان انجيلينا جيني تيني، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي والعسكري، وذلك على هامش اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين.

وذكر مركز الإعلام العسكري السوداني أن المذكرة تعتبر خطوة جديدة في إطار التطور المضطرد لعلاقات السودان وجنوب السودان في هذا المجال.

وشملت مذكرة التعاون مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتعزيز ودعم السلام، وادارة الكوارث، إلى جانب مكافحة الجرائم العابرة للحدود والتهريب والاتجار بالبشر، ومكافحة نشاط معارضي السلام.

واعتمدت المذكرة آليات للتنفيذ على مستوي وزراء الدفاع ورؤساء الأركان والخبراء.