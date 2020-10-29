اشتعال النار في سيارة مواد بترولية وأنباء عن وجود إصابات بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

شهد طريق "قنا – سفاجا" الصحراوي، مساء اليوم الخميس، انقلاب سيارة مواد بترولية محملة بـ20 طنًا، ما أسفر عن اشتعالها بالكامل.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة مواد بترولية تحمل رقم 7516 محملة بـ20 طن سولار، واشتعالها على طريق "قنا – سفاجا" الصحراوي عند الكيلو 62.

وقال مصدر في مرفق إسعاف قنا، إن الحادث أسفر عن إصابة محمد محمود خليل، سائق السيارة وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

حُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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