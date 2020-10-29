واشنطن: داعش لا يزال يُشكل تهديدًا لاستقرار العراق

أدانت السفارة الأمريكية في بغداد، جريمة الخيلانية التي أودت بحياة ستة أشخاص، معتبرة إياها دليلا على أن تنظيم "داعش" الإرهابي ما يزال يشكل تهديدا لاستقرار

العراق.



وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم / الخميس/، إن الولايات المتحدة تدين

الهجمات الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب في ديالى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت، أن واشنطن ستواصل العمل مع بغداد والتحالف الدولي لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي.

